Sei denunce nell'ultima settimana da parte della Polizia Civile. Nello specifico controlli stradali svolti sia di giorno che nelle ore notturne 3 sammarinesi sono risultati positivi all'alcoltest, in due casi con un tasso tre volte superiore al limite consentito. Stessa situazione anche per un cittadino brasiliano. Un sammarinese e un moldavo sono stati trovati per guida in stato di alterazione psicofisica sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.