Polizia di Stato: scoperta la ladra dell'Ikea

La cittadina italiana arrestata in flagranza, deve rispondere di tentato furto con destrezza pluriaggravato. Mercoledì ha cercato di rubare, con gesto fulmineo, il portafoglio dalla borsa di un cliente, che si trovava nel carrello della spesa dell'Ikea di Rimini. Ma è stata scoperta: la vittima ha cominciato a urlare attirando l'attenzione. La donna ha lanciato il portafoglio nel carrello e ha tentato la fuga, ma è stata fermata da un addetto alla sicurezza, dopodiché alle 11.50, chiamati sul posto, i poliziotti l'hanno arrestata. Per lei giudizio direttissimo. La modalità di furto lascia pensare a una borseggiatrice seriale, dal momento che sempre a novembre una cittadina sammarinese aveva denunciato alla Gendarmeria il furto del portafoglio avvenuto proprio all'interno del grande magazzino di via Tolemaide.