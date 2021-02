Polpetta avvelenata: scatta la segnalazione della Giunta di Città

Un nuovo caso di cibo pericoloso per gli animali a San Marino. Intorno alle 14:30 è stata ritrovata una polpetta riempita con pezzi di vetro e filo di rame nella zona fra via Cella Bella e via del Voltone, precisamente all’uscita della galleria Montale. La Giunta di Castello di Città, che ha postato la notizia su Facebook per lanciare l'allarme, si è subito attivata e ha provveduto subito ad avvisare la Guardia Cinofila e la Gendarmeria. Dopo la segnalazione si sono attivati per i rilievi del caso. "La polpetta che era fresca di giornata, se così possiamo dire, è stata analizzata dal laboratorio analisi e si attende un riscontro per la presenza di veleno o meno", scrive in una nota il capitano Tomaso Rossini.