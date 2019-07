Polpette avvelenate in Città? L'Iss invia i bocconi sospetti all’istituto zooprofilattico per accertamenti

Bocconi sospetti ritrovati un paio di giorni fa nei pressi di via Napoleone Bonaparte in Città. Se ne parla anche sui social. La segnalazione da parte del personale delle Forze di Polizia è arrivata al Servizio Veterinario dell'Iss nella tarda serata di martedì. “Il Servizio – fanno sapere - si è subito attivato per l’invio dei campioni, già ieri mattina, al laboratorio di riferimento, l’Istituto zooprofilattico di Pesaro, per gli accertamenti del caso. Saranno tuttavia necessari alcuni giorni – sottolinea l'Iss - prima di ricevere l’esito delle analisi. Anche in ragione della forte sensibilità della cittadinanza alla questione, - precisa infine l'Istituto - ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato”.