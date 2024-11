TRIBUNALE Possesso di droga: sammarinese condannato a 4 mesi di prigionia Una vicenda segnata dalla dipendenza; possibile richiesta di affidamento ai servizi sociali

Possesso di droga: sammarinese condannato a 4 mesi di prigionia.

Condannato per detenzione di stupefacenti un sammarinese di più di 50 anni protagonista di un fatto di cronaca nel settembre 2021: l'uomo girava in strada seminudo e in stato di alterazione da alcol e sostanze. Una storia delicata, segnata dalla dipendenza da stupefacenti. In quell'occasione intervenne la Gendarmeria che trovò il sammarinese nei pressi della sua abitazione.

All'interno della sua auto era stato rinvenuto un coltello. Da qui l'imputazione sia per aver portato fuori dalla propria casa un'arma sia per detenzione di droga. Oggi in tribunale la sentenza, con il commissario della legge, Antonella Volpinari: per lui la condanna a quattro mesi di prigionia per il possesso di sostanze, con il pagamento delle spese processuali e la confisca dello stupefacente. Assoluzione, invece, per il capo d'imputazione relativo al coltello che tra le altre cose, come specificato prima della pronuncia della sentenza dall'avvocato difensore, Marco Berardi, si trovava su suolo privato, in un parcheggio di pertinenza dell'abitazione. La difesa chiederà, probabilmente, l'affidamento in prova ai servizi sociali.

