Posti di blocco della “Civile” sulla Super, tre conducenti positivi all'alcoltest

Nei giorni scorsi la Polizia civile ha eseguito un posto di blocco e uno di controllo sulla Superstrada. Il primo davanti alla nuova rotatoria Tavolucci, in corsia discendente. Il secondo, in corsia ascendente, alla rotatoria Eni di Borgo Maggiore. Un'attività che – nelle parole del Corpo - rappresenta un chiaro deterrente per comportamenti illeciti e pericolosi sulle strade, come l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti alla guida.

In tutto sono stati controllati 47 veicoli, mentre sono state 58 le persone identificate. Tre i conducenti trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito. Inoltre un veicolo è stato sequestrato “per alterazione delle caratteristiche fondamentali” ed è stata ritirata una carta di circolazione. Quattro le sanzioni elevate.