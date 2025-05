Precipita dalla rupe, recuperato il corpo della giovane donna

Il video del recupero

Interrotte nella serata di ieri, al sopraggiungere del buio, sono riprese questa mattina all’alba le operazioni per il recupero del corpo di Elena Donca, la giovane donna, 32enne di Forlì, precitata mentre era in escursione, in cordata con un gruppo di amici, nell’area della Seconda Torre.

Un intervento reso particolarmente difficile dalla fitta macchia boschiva in quel tratto di rupe. Uomini del nucleo Antincendio della Polizia Civile hanno operato in stretta sinergia con il corpo dei Vigili del Fuoco di Rimini, entrati in azione con due soccorritori, calati nell’area già nella prima mattinata, per perlustrare e liberare la zona. Successivamente, attorno alle 10.30, il recupero vero e proprio della salma, ad opera sempre dei Vigili del Fuoco con gli specialisti della SAF.

Seguiranno approfondimenti