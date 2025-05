Precipita durante un’escursione sul Titano: recuperato il corpo di Elena Donca

Incidente Monte Titano - Recupero corpo Elena Donca

È stato recuperato questa mattina intorno alle 10:30 il corpo senza vita di Elena Donca, 32 anni, originaria della Moldavia e residente a Faenza. I Vigili del Fuoco, dopo aver superato una zona particolarmente impervia, sono riusciti a issare la salma a bordo dell’elicottero, concludendo una delicata operazione di recupero iniziata ieri nel tardo pomeriggio.

Elena si trovava con due amici per un’escursione sul Monte Titano. Il gruppo aveva appena completato l’arrampicata della parete rocciosa sotto la Seconda Torre e, secondo le prime ricostruzioni, stava già percorrendo il sentiero di rientro quando, intorno alle 19:40, la giovane è scivolata ed è precipitata in un dirupo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli amici. Il primo a raggiungere Elena sul pendio è stato uno scalatore e veterinario che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Polizia Civile e i Vigili del Fuoco di Rimini, supportati da un elicottero di soccorso. Il sopraggiungere del buio ha reso impossibile portare a termine le operazioni, costringendo la squadra a sospendere il recupero del corpo fino all’alba. Durante la notte, la salma è stata vegliata da chi aveva tentato fino all’ultimo di salvarla.

Come previsto in questi casi, la magistratura sta valutando l’apertura di un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. Al momento, tutto lascia ipotizzare un tragico incidente in montagna.