Prende fuoco tetto di una casa in centro, cade un vigile del fuoco.

Un incendio è scoppiato domenica mattina in via Bastioni Occidentali, a pochi metri dall'arco di Augusto. A prendere fuoco, il sottotetto di una abitazione, forse a causa di un corto circuito. Fiamme visibili anche dal centro città. Nulla di grave, l'intervento di una squadra dei vigile del fuoco, ha impedito che la cosa degenerasse, ma proprio durante l'intervento di spegnimento delle fiamme, un vigile è caduto, per cui si è reso necessario l'intervento del 118.

