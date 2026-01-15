CRONACA GIUDIZIARIA Prescritto uno dei procedimenti della Galassia Cis Il giudice ha dichiarato estinto il reato sugli interessi applicati ai correntisti

Concluso ieri con una sentenza di non doversi procedere - per intervenuta prescrizione - uno dei tanti processi della cosiddetta "galassia CIS". Al centro del procedimento vi erano - secondo l'Accusa - 128.000 euro di indebiti introiti per la banca; ad avviso degli inquirenti, infatti, a decine di piccoli correntisti sarebbero stati applicati tassi di interesse che non tenevano conto delle fluttuazioni negative dell'Euribor. Già nella prima udienza - dell'ottobre scorso - la Procura del Fisco aveva rilevato come il reato contestato risultasse prescritto. Imputati l'ex DG del Credito Industriale Daniele Guidi, ed il suo vice di allora Marco Mularoni. I legali di quest'ultimo - nell'udienza di ieri - avrebbero richiesto in via principale l'assoluzione. Il Giudice Saldarelli ha infine optato per una pronuncia di prescrizione per entrambi.

