PALAZZO PUBBLICO Presentato alla Reggenza il 13esimo numero di “Identità sammarinese” A cura dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri

Un'edizione speciale di 480 pagine, scritta da ben 28 autori. L'Annuario culturale dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri celebra il 700esimo anniversario della morte del Divin Poeta con un volume ricco di testi di grande respiro e coinvolgimento. “Identità sammarinese”, edito per la prima volta nel 2009 e nato con lo scopo di approfondire alcuni aspetti della comunità locale e riflettere sui valori della libertà e della democrazia, essenziali nella storia del Titano. Un lavoro apprezzato anche dai reggenti che lo hanno definito punto di riferimento “per costruire un futuro ove il senso di appartenenza e impegno per preservare i tratti distintivi della nostra identità possano continuare a rappresentare le più importanti risorse per affrontare le sfide che attendono il nostro Paese”. L'edizione di quest'anno valorizza il legame tra San Marino e la Divina Commedia nella prima parte del testo. "Anche la seconda sezione, che si chiama Memoria - spiega Franco Capicchioni, presidente della Dante Alighieri di San Marino - accoglie scritti di autori sammarinesi che riguardano il Divino Poeta. Infine c'è la sezione dei testi, tipica delle radici identitarie sammarinesi, che tratta dunque diversi aspetti culturali che riguardano San Marino". Appuntamento per giovedì 9 novembre al Teatro Titano di Città, dove il nuovo volume sarà presentato ai soci, alla stampa e al pubblico, durante un incontro curato da Sergio Barducci.

Nel video l'intervista a Franco Capicchioni, residente dell'Associazione Dante Alighieri di San Marino

