ARTE E CULTURA Presentato alla Reggenza il nuovo calendario di Banca sammarinese d'investimento

Quest'anno l'obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico della Repubblica. Il calendario 2022 realizzato dalla Banca Sammarinese d'investimento e presentato alla Reggenza è dedicato al Maestro scalpellino Aldo Volpini. Un artista poliedrico, che curò da autodidatta l'amore per la scultura e la pittura, diventando l'ultimo degli scalpellini della tradizione sammarinese. Sulle pagine del calendario appaiono così gli stemmi dei Castelli e delle case nobiliari del Titano. Un lavoro di raccolta che è stato molto apprezzato dai Capitani Reggenti, perché rappresenta l'arte e la cultura di San Marino: "Un patrimonio - hanno affermato - che auspichiamo possa essere sempre più conosciuto e apprezzato anche fuori dal nostro Paese e rappresentare un importante risorsa su cui confidare per il nostro futuro". "Ciò che rende speciale il calendario di quest'anno - spiega Gabriele Monti, presidente di Bsi - è sicuramente la figura di Aldo Volpini, uno scalpellino, artigliano sammarinese, forse poco conosciuto anche se ha vissuto tutta la vita sul Titano e ha prodotto tantissime opere che forse non sono così visibili da tutti quanti".

Nel video l'intervista a Gabriele Monti, presidente di Bsi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: