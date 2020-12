Sentiamo Marco Gatti

Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha conferito mandato all'Avvocatura dello Stato per presentare un esposto in Tribunale contro la fuoriuscita sulla stampa di dettagli sull'operazione del 'Prestito Ponte' da 150milioni di euro, che erano stati comunicati in Commissione Finanze in seduta segreta.



