Presunta truffa ai danni di Ali Turki, processo rinviato al 4 marzo

Rinviato al 4 marzo il processo a carico di Mohammed Ali Ashraf e Flavio Pelliccioni: devono entrambi rispondere di una presunta truffa ai danni di Ali Turki, il saudita diventato famoso anni fa a San Marino per il suo interessamento all'acquisto di Banca Cis; la denuncia maturò proprio nell'ambito di operazioni legate alla vicenda. A Rimini la denuncia è stata archiviata, a San Marino è rimasta in piedi una contestazione legata ad una polizza assicurativa che avrebbe dovuto aprire la strada ad un finanziamento che poi Turki non avrebbe ottenuto nonostante il pagamento della polizza. Ieri ci sarebbe dovuta essere la prima udienza ma è stata rimandato pe un difetto di notifica.

