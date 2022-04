Presunte molestie a Palazzo: depositata la denuncia nei confronti di Simoncini

E' stata depositata la denuncia per molestie ai danni di una impiegata di Palazzo Pubblico. La vicenda sarebbe avvenuta nei primissimi giorni di marzo ed è relativa al delicato caso delle presunte molestie da parte di Giacomo Simoncini, già Capitano Reggente, che si sarebbe denudato davanti alla donna dopo averla chiamata con una scusa. Il ventaglio di ipotesi che a questo punto si possono prospettare vanno dal reato di tentata violazione della libertà sessuale fino alla violenza privata. Non si esclude infine che si possano configurare ipotesi di contestazioni legate al ruolo ricoperto in quel frangente da Giacomo Simoncini.

