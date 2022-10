Presunte molestie a Palazzo Pubblico: Giacomo Simoncini rinviato a giudizio

Il Consigliere di Npr Giacomo Simoncini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di molestie nei confronti di una dipendente di Palazzo Pubblico. La donna presentò denuncia sostenendo di essere stata molestata mentre Simoncini era Capitano Reggente, nello scorso mese di marzo. Sulla vicenda è pendente nei suoi confronti anche un Sindacato della Reggenza sospeso dal Collegio Garante, in attesa che il Tribunale riferisca l'esito del procedimento penale.

A rendere nota la notizia del rinvio a giudizio è stato lo stesso Giacomo Simoncini, con una nota stampa. Il consigliere rivendica l'estraneità alle accuse ed esprime piena fiducia nell’Autorità Giudiziaria “non certo scalfita – dichiara - da una decisione che non condivido ma che mi offrirà l’opportunità di poter finalmente dimostrare la mia innocenza in un pubblico processo. Confido che in quella sede la verità – prosegue Simoncini - possa finalmente emergere e che tutte le strumentalizzazioni ed il tam tam mediatico costruito ad arte cedano il passo ad un giudizio sereno, imparziale ed indipendente”.