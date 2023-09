Presunte molestie a Palazzo: verso l'epilogo il processo. Sentiti i testi Seconda udienza, questa mattina, del processo a porte chiuse all'ex Reggente Giacomo Simoncini. Fra le testimonianze anche quella della donna costituitasi parte civile. Sentenza attesa il 4 ottobre

Ancora 2 settimane per la sentenza. Udienza importante quella odierna, ma non definitiva; a dispetto delle ipotesi della vigilia. Per il pomeriggio era stato infatti fissato – nella stessa Aula – un diverso procedimento; e ciò, viste le tempistiche, ha reso impossibile giungere all'epilogo del primo grado del processo a Giacomo Simoncini. Accusato di violenza privata e atti indecenti - a seguito della denuncia di una dipendente della Segreteria Istituzionale - per fatti risalenti a marzo 2022. Vicenda dal forte impatto mediatico, anche oltre confine; all'epoca infatti il Consigliere di NPR – che ha sempre rivendicato la propria innocenza – era Capitano Reggente. Massimo riserbo su quanto avvenuto in Aula in mattinata, trattandosi di processo a porte chiuse. Davanti al Giudice Saldarelli sarebbero comunque stati auditi i testimoni, fra i quali un ispettore di Polizia Civile che seguì le indagini e la Dirigente della Segreteria Istituzionale. Sarebbe stata sentita anche la donna presunta vittima di molestie: parte civile, in questo processo; insieme ad Eccellentissima Camera ed Authority Pari Opportunità. Oggi, insomma – a quanto pare -, il fulcro dell'attività dibattimentale. Fissata inoltre la data dell'udienza finale: 4 ottobre. Con le eventuali dichiarazioni dell'imputato e le conclusioni delle parti. Sentenza molto attesa; anche perché sulla vicenda è pendente un sindacato della Reggenza: al momento in “stand-by”, su decisione del Collegio Garante, in attesa dell'esito in sede penale.

