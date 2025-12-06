TV LIVE ·
Presunte truffe telefoniche, diverse segnalazioni da cittadini di chiamate sospette con prefisso 0549

Chiamate con numeri apparentemente sammarinesi e finti servizi clienti di banca: cresce l’allerta

6 dic 2025
Nuove segnalazioni sui social riferiscono di presunte truffe telefoniche che in queste ore starebbero interessando diversi cittadini sammarinesi. Alcune persone raccontano infatti di aver ricevuto chiamate con prefisso 0549, in alcuni casi da numeri fissi apparentemente sammarinesi, e di episodi avvenuti nelle ultime settimane con telefonate provenienti da numeri riconducibili alla propria banca, poi rivelatisi falsi.

Altri cittadini parlano di contatti da numeri simili ai servizi clienti degli istituti bancari, con voce registrata e contenuti giudicati sospetti. In uno degli episodi una voce avrebbe chiesto di verificare un presunto bonifico da 1.000 euro invitando a “premere 1” sulla tastiera telefonica qualora non fosse stato effettuato. L'utente segnalava inoltre che il numero chiamante, pur con prefisso sammarinese, non compariva nel registro delle chiamate, accrescendo la preoccupazione.
Numerose testimonianze riportano casi analoghi. Nei commenti viene richiamato il fenomeno dello spoofing, che consente di far apparire sul display un numero diverso da quello realmente utilizzato dal chiamante. Le segnalazioni invitano alla massima prudenza.




