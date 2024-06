CRONACA GIUDIZIARIA Presunto "mobbing" a Bcsm: sentito come teste l'ex segretario alle Finanze Capicchioni

Nuova udienza del processo sul presunto "mobbing" a Banca Centrale. In mattinata sentito l'ex segretario alle Finanze, Gian Carlo Capicchioni. Ripercorsi in aula alcuni dei passaggi che portarono alla nomina di Wafik Grais alla presidenza di Banca Centrale. Su alcune delle questioni Capicchioni fu interpellato, sempre come teste, anche a febbraio 2024 in un'udienza del "Caso Titoli". Riferimenti, tra le altre cose, al fatto che Grais avesse espresso l'intenzione di riorganizzare Banca Centrale. Si è parlato anche della figura di Lorenzo Savorelli, ex direttore di Banca Centrale. Si tornerà in aula per questo processo l'11 settembre.

