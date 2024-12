NEVE Prima neve della stagione a San Marino, imbiancato il Monte Carpegna Allerta arancione in Emilia-Romagna, nevicate in arrivo sopra gli 800-900 metri

Prima neve della stagione a San Marino, imbiancato il Monte Carpegna.

La mattina della Festa dell'Immacolata una leggera "spolverata" di neve ha imbiancato San Marino Città, creando un sottile manto bianco. Le precipitazioni, già cessate, non sono state intense e non hanno creato disagi alla circolazione.

Nevicate più abbondanti hanno interessato gli Appennini, in particolare le zone tra le province di Arezzo, Forlì-Cesena e Rimini. Su tutti i passi montani è necessario transitare con equipaggiamento invernale.

Anche il Monte Carpegna si presenta completamente innevato, come testimoniano le foto delle webcam dall'Eremo.

Scatta l'allerta arancione su quasi tutta l'Emilia-Romagna per neve e piogge: la protezione civile, infatti, a mezzogiorno ha emesso una nuova allerta che sarà in vigore per 36 ore. L'allerta neve riguarda l'Appennino fra il Bolognese e il piacentino e l'area collinare del settore nord-occidentale della Regione, mentre la Romagna è in allerta arancione per temporali e criticità idrogeologica. Attenzione anche nella pianura modenese e reggiana per la piena dei fiumi e sulla costa ferrarese per lo stato del mare.

Per domani, lunedì 9 infatti, sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate saranno limitate a quote superiori ai 800-900 metri. È prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emiliani generate dalle precedenti precipitazioni con superamenti della soglia 2.





