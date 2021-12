Principio d'incendio all'Alluminio Sammarinese, fiamme domate dagli operai

Principio d'incendio all'Alluminio Sammarinese, fiamme domate dagli operai.

Erano circa le 6.15 di questa mattina quando è scattato l'allarme all'Alluminio Sammarinese, in strada La Ciarulla, per un principio d'incendio ad un macchinario. Le fiamme sono state prontamente domate dagli operai al lavoro. All'arrivo della Squadra antincendio della Polizia Civile il fuoco era già estinto. Gli agenti si sono così limitati a mettere in sicurezza l'ambiente di lavoro e ad eseguire i rilievi del caso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: