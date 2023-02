Principio d'incendio all'asilo nido Pollicino-Peter Pan, plesso chiuso mercoledì

Intervento della sezione Antincendio della Polizia civile nel pomeriggio di martedì all'asilo nido Pollicino-Peter Pan, a Cailungo. Erano circa le 16 quando da un'asciugatrice si è sprigionato del fumo. Un principio d'incendio domato grazie al tempestivo intervento di una addetta. All'arrivo degli agenti, il locale lavanderia e qualche altro ambiente erano però ancora saturi di fumo; è stato quindi necessario l'uso di un motoventilatore per farlo fuoriuscire dalle stanze. Il Dipartimento prevenzione, dopo un sopralluogo, ha deciso di tenere chiuso il plesso per la giornata di mercoledì, quando ulteriori controlli dovranno dare il via libera alla struttura. Interverrà anche il Servizio veterinario per la mensa.