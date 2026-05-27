Principio d’incendio alla Chiesa del Suffragio di Borgo Maggiore: fumo invade l’edificio

L'intervento della squadra antincendio della Polizia civile

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio alla Chiesa del Suffragio dei Santi Antimo e Marino di Borgo Maggiore, dove si è sviluppato un principio di incendio all’interno della chiesa. A prendere fuoco sarebbe stato il contenitore dei lumini votivi, con il fumo che in pochi minuti ha invaso l’edificio religioso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Polizia civile per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni alla struttura. Non si segnalano feriti. A causa dell’accaduto, la chiesa resterà chiusa nella giornata di domani per consentire controlli e verifiche tecniche dopo l’incendio.









