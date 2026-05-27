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Principio d’incendio alla Chiesa del Suffragio di Borgo Maggiore: fumo invade l’edificio

A prendere fuoco sarebbe stato il contenitore dei lumini votivi, con il fumo che in pochi minuti ha invaso l’edificio religioso che resterà chiuso giovedì per controlli

27 mag 2026
L'intervento della squadra antincendio della Polizia civile
L'intervento della squadra antincendio della Polizia civile

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio alla Chiesa del Suffragio dei Santi Antimo e Marino di Borgo Maggiore, dove si è sviluppato un principio di incendio all’interno della chiesa. A prendere fuoco sarebbe stato il contenitore dei lumini votivi, con il fumo che in pochi minuti ha invaso l’edificio religioso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Polizia civile per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni alla struttura. Non si segnalano feriti. A causa dell’accaduto, la chiesa resterà chiusa nella giornata di domani per consentire controlli e verifiche tecniche dopo l’incendio.




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