INCENDIO Principio d'incendio in Città: allarme rientrato velocemente Era partito da un frigorifero, l'incendio è estinto

Principio d'incendio nel tardo pomeriggio di oggi in una struttura ricettiva in pieno centro storico a San Marino Città. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma pare che sia partito da un frigorifero. La situazione comunque è stata prontamente ristabilita alla normalità. Sul posto diverse pattuglie della sezione antincendio dalla Polizia Civile, che hanno immediatamente estinto l'incendio

