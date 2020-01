Processi d'appello: confermata condanna a Vargiu, assolto l'ex direttore Atac Cassano

Oggi in Tribunale lette alcune sentenze d'appello del Giudice David Brunelli. Confermata la condanna ad 8 mesi, con pena sospesa, a Gian Luca di Muro: era accusato di appropriazione indebita e fatture false. Confermata, nel filone sammarinese di “Criminal Minds”, la condanna a 4 anni per Salvatore Vargiu. Il suo ricorso è stato giudicato inammissibile mentre per l'altro imputato Salvatore Nanna il reato è stato dichiarato prescritto, con conseguente non luogo a procedere. Assolto, in appello, perché il fatto non sussiste l'ex direttore dell'Atac di Roma Antonio Cassano. In primo grado era stato condannato per riciclaggio a 4 anni e 1 mese e alla confisca di 150mila euro. Le sentenze sono definitive.