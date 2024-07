GIUDIZIARIA Processo '500' a Confuorti, Guidi e Savorelli: sentenza in giornata Oggi parola alle ultime difese, compresa quella dell'ex direttore di Banca Cis. Il Pf ha chiesto otto condanne e quattro assoluzioni. Richieste di risarcimento per circa 400 milioni

Processo '500' a Confuorti, Guidi e Savorelli: sentenza in giornata.

Ultima udienza, in tribunale, per il processo “500” in cui 12 imputati sono accusati a vario titolo di amministrazione infedele, malversazione di pubblico ufficiale, truffa, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso di autorità , bancarotta ed anche interessi privati in atti di ufficio. Al centro del procedimento il cosiddetto "caso titoli", la liquidazione illegittima di Asset Banca, l'assorbimento forzato della stessa in Cassa di Risparmio, il mancato rimborso del prestito 'Leiton'. I tre principali imputati sono il finanziere Francesco Confuorti, l'ex direttore generale di Banca Centrale Lorenzo Savorelli e l'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi, la cui difesa, oggi, sarà l'ultima a prendere la parola. La procura Fiscale ha chiesto condanne tra gli 11 anni e i 3 anni e mezzo, ma anche le assoluzioni per gli imputati Mularoni, Gianatti, Fabiani e Venturini. Le parti civili hanno chiesto risarcimenti per circa 400 milioni di euro. La sentenza del Commissario della Legge Vico Valentini è attesa in giornata.

