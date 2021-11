GIUDIZIARIA Processo "Airgroup": PF chiede tre condanne e una assoluzione Sentenza attesa nell'udienza di mercoledì prossimo

Processo "Airgroup": PF chiede tre condanne e una assoluzione.

Verso la conclusione il processo per riciclaggio “Airgroup”. Il Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini ha chiesto la condanna a 4 anni e 7 mesi per gli imputati Armando e Francesco Calzolari, così come per Massimo e Paolo Bernucci. Chiesta invece l'assoluzione, con formula dubitativa, per Alessandro Calzolari. La difesa Calzolari, ha invece chiesto l'assoluzione per tutti e tre i membri della famiglia, imputati. L'arringa della difesa Bernucci è attesa mercoledì prossimo quando è possibile che il processo di primo grado arrivi a sentenza.

