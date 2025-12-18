Processo alla 'cricca': parti civili ammesse

Nuova udienza per il processo che vede imputati gli ex vertici di Banca Centrale e della vigilanza, gli ex dirigenti di Banca Cis, il Commissario della Legge Buriani e il finanziere Confuorti, accusati di aver fatto parte di un’associazione a delinquere che ha profondamente scosso il sistema bancario sammarinese negli anni in cui tutti e 13 gli imputati ricoprivano ruoli di vertice. Il giudice Isabella Pasini ha ammesso la costituzione parte civile, con diritto a chiedere il risarcimento dei danni, l’Eccellentissima Camera, Banca Centrale, Cassa di Risparmio, Asset Banca e gli ex vertici dell’istituto Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini.

Non è stata invece accolta la richiesta di costituzione parte civile presentata da 48 soci di Asset. Nel corso dell’udienza, le difese degli imputati hanno sollevato articolate eccezioni preliminari, tra cui la nullità dei capi di imputazione per indeterminatezza, il principio del ne bis in idem, la pregiudizialità penale e l’assenza di contraddittorio. Eccezioni fortemente contestate dalle difese delle parti civili in aula che hanno rilevato come i capi di imputazione descrivano adeguatamente le condotte incriminate e come il reato associativo non possa essere confuso con i reati fine oggetto di altri procedimenti penali. Il Commissario della Legge Pasini si pronuncerà su tutte le istanze con un’ordinanza che verrà depositata prima del 22 gennaio, data in cui il processo tornerà in aula per l’esame delle richieste di ammissione dei testimoni.







