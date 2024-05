Processo Antonelli, a Pistoia sentito consulente della difesa Il 10 settembre prossima udienza, entro l'anno la sentenza

Nuova udienza, al tribunale di Pistoia, del processo per la morte di Michael Antonelli, il giovane ciclista sammarinese caduto in un dirupo a Limestre durante la Firenze-Viareggio il 15 agosto 2018 e morto all'Ospedale di Stato nel dicembre 2020. Sentito il consulente tecnico della difesa. Imputati sia il direttore di gara che il presidente della società organizzatrice. Il processo dovrà stabilire, oltre alle cause della morte, se i presidi di sicurezza e la segnaletica fossero sufficientemente adeguati per una gara ciclistica di quel tipo.

Per il consulente - in linea con la strategia difensiva finora sostenuta - la caduta è stata determinata dalla velocità e dalla mancanza di cautela dei corridori. Sempre presenti in aula la mamma ed il fratello di Michael, Marina e Mattia, difesi dall'avvocato Fiorenzo Alessi del foro di Rimini. Prossima udienza il 10 settembre. La sentenza entro l'anno.

