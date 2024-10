PISTOIA Processo Antonelli: l'arringa difensiva, il 13 dicembre la sentenza È stato il giorno delle difese dei due imputati, il direttore di gara e il presidente della società organizzatrice, per omicidio colposo.

Processo Antonelli: l'arringa difensiva, il 13 dicembre la sentenza.

Nuova udienza a Pistoia del processo per la caduta di Michael Antonelli, durante la Firenze-Viareggio del 15 agosto 2018, causa diretta della morte della giovanissima promessa del ciclismo sammarinese, avvenuta due anni dopo, il 3 dicembre 2020, all'Ospedale di Stato. È stato il giorno delle difese dei due imputati, il direttore di gara e il presidente della società organizzatrice, per omicidio colposo. Il giudice, sentite le arringhe, ha poi fissato per il 13 dicembre l'udienza conclusiva del procedimento, nella quale si arriverà a sentenza.

