PISTOIA Processo Antonelli verso le conclusioni, la sentenza entro il mese di Ottobre

Si avvia alle conclusione il processo, al tribunale di Pistoia, per la morte di Michael Antonelli, il giovane ciclista sammarinese caduto in un dirupo a Limestre durante la Firenze-Viareggio il 15 agosto 2018 e morto all'Ospedale di Stato nel dicembre 2020. Imputati sia il direttore di gara che il presidente della società organizzatrice.

Il processo dovrà stabilire, oltre alle cause della morte, se i presidi di sicurezza e la segnaletica fossero sufficientemente adeguati per una gara ciclistica di quel tipo. Oggi doveva esserci una nuova udienza, ma c'è stato un rinvio. Il 27 settembre sono previste le arringhe degli avvocati di parte civile e la requisitoria del pubblico ministero. Il 15 ottobre, dopo le arringhe delle difese, la sentenza.

