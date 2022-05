“Processo badanti”: confronto sulle richieste di costituzione parte civile, nell'udienza odierna Nuovo step della fase preliminare del processo. Due le imputate presenti oggi in Aula

Sarà con ogni probabilità un processo lungo, complesso. Anche in ragione della sua struttura: al filone principale, sull'esistenza – tutta da dimostrare - di una sorta di “caporalato” in Ospedale; se ne sovrappone infatti un altro, innescato da una denuncia per ingiuria e diffamazione contro 3 donne di un comitato che puntarono il dito contro questo fenomeno. Dinamiche particolari, dunque; che non agevolano una trattazione spedita. Paradigmatica l'udienza odierna; al centro doveva esservi un contraddittorio sulla documentazione prodotta dalla Difesa di una dipendente ISS, intenzionata a contestare la costituzione parte civile nei suoi confronti da parte dell'Istituto Sicurezza Sociale.

La donna – già coordinatrice delle professioni infermieristiche – è accusata di aver favorito la presunta gestione clandestina del lavoro delle badanti. Ma quando iniziarono a circolare voci di connivenze – hanno sottolineato gli avvocati -, fu lei stessa a richiedere all'ISS di muoversi per vie legali; e dai documenti emergerebbe come da ciò fosse partita un'indagine.

Questioni attinenti al merito, ha però obiettato la Procura del Fisco; che non incidono sull'ammissibilità della richiesta dell'Istituto. Ha invece rinunciato, a costituirsi parte civile contro la donna, una delle esponenti del comitato. Doveva essere un'udienza “monotematica”, ma il difensore di un'altra delle imputate per ingiuria e diffamazione ha a sua volta contestato – depositando ulteriore documentazione - la costituzione parte civile di una cooperativa, presieduta all'epoca da quella che può essere considerata la figura centrale di questo procedimento: una 50enne di origini russe.

L'avvocato di quest'ultima ha però definito tardive le produzioni, e comunque “prive di fondamento” le argomentazioni. Tanti nodi da sciogliere per il Giudice Santoni; che successivamente dovrà anche pronunciarsi sulle copiose eccezioni di nullità avanzate nella prima udienza da alcune Difese. E poi una richiesta di separazione dei giudizi, una eccezione di costituzionalità. Fase preliminare estremamente complicata, insomma. Da non escludersi tempi lunghi, per l'eventuale dibattimento.

