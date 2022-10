TRIBUNALE Processo Buriani-Celli, sarà sfilata di testimonianze "eccellenti": si inizia con la Presidente BCSM Nel procedimento imputati anche i giornalisti de L'Informazione.

L'udienza era attesa per capire in quale misura il ricorso in terza istanza della difesa di Alberto Buriani, che dispone l'inutilizzabilità di prove “sequestrate senza individuazione di un periodo temporale e senza l'uso di parole chiave”, impattasse sul processo. Ma al Commissario delle Legge Adriano Saldarelli non è ancora arrivato il fascicolo da parte del Giudice Oliviero Mazza e così la sentenza non trova ancora collocazione nel giudizio di merito.

Di fatto, la decisione sulla richiesta della difesa di restituzione di tutte le copie dei supporti informatici, acquisite dai giudici inquirenti, slitta di qualche giorno. Respinte tutte le eccezioni preliminari comprese quelle avanzate dagli avvocati di Buriani e dell'ex Segretario di Stato Simone Celli, che ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla Presidente di Banca Centrale e dal politico Sandro Gozi nel giugno e luglio 2021, chiedevano si tenesse conto esclusivamente di quelle che renderanno nel corso del processo. Niente da fare.

Il 10 novembre comunque si partirà proprio dalla testimonianza di Catia Tomasetti, che si è costituita parte civile nel corso di questo procedimento, avviato sulla scorta di una denuncia della Commissione d'Inchiesta su Banca Cis in relazione alla vicenda giudiziaria che coinvolse la Presidente di Banca Centrale e il noto politico italiano Sandro Gozi, per un consulenza a favore di quest'ultimo che si è conclusa con una archiviazione.

Sarà la prima di una lunga lista di “testimonianze eccellenti”: richieste tra le altre quella del Presidente della Commissione Cis Gerardo Giovagnoli, e gli ex Segretari di Stato Nicola Renzi, Marco Podeschi e Andrea Zafferani, queste ultime richieste dalla difesa Celli che ha rilevato come gli inquirenti abbiano espunto dal fascicolo le testimonianze a favore del suo assistito nella Commissione di Inchiesta. Il 10 novembre, oltre alla Tomasetti, sarà ascoltato anche Giuseppe Ucci, all'epoca dei fatti presidente del coordinamento di vigilanza di Banca Centrale.

