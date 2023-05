CRONACA GIUDIZIARIA Processo Buriani - Celli, verso le conclusioni Prossima udienza il 25 maggio. Ascoltati ex Presdiente Carisp ed ex Segretario Zafferani

Il processo procede a passi spediti verso le conclusioni. Prevista oggi la testimonianza di Stefania Lazzari, che però si trova fuori San Marino, e dell'ex Segretario Fabio Berardi, che non si è presentato.

Ascoltato Gilberto Ghiotti, in merito ad una serata nell'ufficio dell'ingegnere Marino Grandoni per seguire in tv l'esito delle elezioni 2008. Un ricordo nitido per l'ex presidente Carisp, fresco di avviso di garanzia dalla Procura di Forlì per l'indagine Varano. C'erano Gabriele Gatti, in ansia in quanto candidato, ma non il Commissario della Legge Alberto Buriani né Mario Fantini, ex ad di Carisp. Esattamente l'opposto di quanto dichiarato qualche udienza fa da Federico D'Addario, storico collaboratore di Banca Cis, considerato testimone importante per comprendere i legami tra Guidi e l'imputato. Una incongruenza tale che l'avvocato di Buriani ha chiesto un sorta di confronto diretto, “all'americana” tra i due, respinta dal commissario della legge Adriano Saldarelli.

Con l'escussione dell'ex Segretario Andrea Zafferani invece focus sulla parabola Cis, ed i rapporti istituzionali e le visioni divergenti con Banca Centrale, parte civile in questo processo. Zafferani, che faceva parte anche del CCR, ha ripercorso fatti già ricordati in aula dai sui ex colleghi di governo: l'inopportunità, il 2 agosto 2018, della richiesta di ratifica per un rafforzamento sul finanziamento concesso a banca Cis, considerato una tentativo di scaricare la responsabilità sul governo; l'ormai famoso incontro con Catia Tomasetti del 5 aprile 2019 “dall'impatto forte” nel corso del quale la Presidente BCSM fece riferimenti a colloqui con il generale dell'Aise e con membri della Commissione antimafia, l'interpretazione dell'avviso di garanzia per la consulenza Gozi come un attacco nei suoi confronti per la vicenda Cis. Ed in merito agli incontri fatti dagli altri Segretari di Stato con possibili investitori esteri interessati all'acquisto “colleghi riferivano, - ha detto Zafferani - ma non ricordo particolari rilevanti”, una vaghezza - hanno fatto presente le parti civili nell'incalzante controesame - che stride con la dimensione del dibattito pubblico che allora ruotava attorno a Cis. Nella prossima udienza, il 25 maggio, ultime testimonianze ed esame degli imputati.

