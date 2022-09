Processo Buriani, ex Segretario Celli, direttore e redattore de l'Informazione: riuniti i fascicoli Il commissario della Legga ha ammesso tutte le parti civili. In aula presenti gli imputati e la Presidente di BCSM

Davanti al commissario della Legge Adriano Saldarelli si è aperto il processo all'ex Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli e al commissario della Legge Alberto Buriani, procedimento sulla scorta di una denuncia della Commissione d'Inchiesta su Banca Cis in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti- oggi presente in aula- ed il noto politico italiano Sandro Gozi, per un consulenza a favore di quest'ultimo che si è conclusa con una archiviazione.

Al magistrato sono contestati l'abuso di autorità e la rivelazione di segreto istruttorio ed in concorso con Simone Celli, tentata concussione e falsa testimonianza.

A processo anche Carlo Filippini e Antonio Fabbri, rispettivamente direttore e redattore del quotidiano L'Informazione, accusati di pubblicazione di atti segreti inerenti procedimento penale. Proprio per approfondire i motivi di quella archiviazione il giornalista dell'Informazione nel luglio del 2020 fece richiesta alla cancelleria penale di poter accedere al fascicolo, dal quale emersero particolari che vennero resi noti e dai quali la Presidente BCSM, alla vigilia del processo, ha preso le distanze “ le notizie riportate, tra le quali la mia presunta rivelazione di informazioni sensibili alle autorità estere, non corrispondono al vero e se lo fossero ne avrei già subito le conseguenze”.

A stretto giro la replica del Direttore e redattore del quotidiano, che in linea con una contestazione che non è diffamazione ma divieto di pubblicazione hanno ribadito “come l'accesso alla documentazione fatto dal giornalista qualificato come tale abbia rispettato le regole e sia stato autorizzato dallo stesso tribunale”. Il Commissario della Legge, al termine di una udienza piuttosto tecnica dedicata alle questioni preliminari sulle costituzioni di parte civile, ha respinto le eccezioni degli avvocati degli imputati- tutti presenti in aula- e le ha ammesse tutte: Banca Centrale, la sua presidente Catia Tomasetti come persone fisica, Sandro Gozi e l'Eccellentissima Camera ed ha riunito i fascicoli. Le prossime due udienze saranno il 20 ed il 26 ottobre.

