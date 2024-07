In tribunale questa mattina nuova udienza per il Processo del Caso Titoli con le richieste fatte da parte del Procuratore del Fisco per gli imputati: per Francesco Confuorti chiesti 11 anni di prigionia, 10 anni per Daniele Guidi, 8 anni per Lorenzo Savorelli, 7 anni e 6 mesi per Roberto Moretti, 6 anni e 6 mesi per Filippo Siotto e 6 anni per Ugo Granata.

Domani mattina sarà il momento delle arringhe.

Seguiranno aggiornamenti