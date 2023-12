GIUDIZIARIA Processo Celli Buriani, ultima udienza sarà 8 febbraio Prevista per oggi, la Difesa Buriani ha presentato istanza di rinvio

Processo Celli Buriani, ultima udienza sarà 8 febbraio.

Era attesa per oggi la sentenza del processo in cui il giudice Alberto Buriani e l'ex Segretario di Stato Simone Celli devono rispondere in concorso, di tentata concussione e, separatamente, di falsa testimonianza. Buriani inoltre deve rispondere anche di abuso di autorità e, in concorso con il direttore e giornalista dell'Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri, di violazione del segreto istruttorio

Una vicenda delicata che ha sullo sfondo l'epilogo di Banca Cis e il fascicolo aperto e poi archiviato da Buriani nei confronti della Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti e di Sandro Gozi, parti civili in questo processo.

La difesa ha però presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato ed il giudice ha aggiornato la data dell'ultima udienza, che sarà l'8 febbraio.

In quella stessa data si torna in aula per il processo – slittato per la medesima istanza- in cui sempre Buriani deve rispondere, insieme al Commissario della Legge Antonella Volpinari, di abuso di autorità e falso ideologico. Verrà ascoltata come testimone il Commissario della Legge Valeria Pierfelici, all'epoca dei fatti Magistrato Dirigente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: