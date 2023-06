Processo Cis: la difesa di Daniele Guidi ricusa il giudice Saldarelli

La difesa di Daniele Guidi ha presentato istanza di ricusazione nei confronti del Commissario della Legge Adriano Saldarelli. In attesa della decisione del Giudice per i Rimedi Straordinari, annullate tutte le udienze già fissate – a partire da quella in programma domani – per il processo in cui l'ex direttore del Cis, gli ex membri del Cda e del collegio sindacale e i professionisti di una società di revisione erano imputati, a vario titolo, per amministrazione infedele, truffa e false comunicazioni.