GIUDIZIARIA Processo Cis: la difesa di Daniele Guidi ricusa il giudice Saldarelli Annullate l'udienza di domani e le altre di giugno in attesa della decisione del giudice per i rimedi straordinari

La difesa di Daniele Guidi ha presentato istanza di ricusazione nei confronti del Commissario della Legge Adriano Saldarelli. In attesa della decisione del Giudice per i Rimedi Straordinari, annullate tutte le udienze già fissate – a partire da quella in programma domani – per il processo in cui l'ex direttore del Cis, gli ex membri del Cda e del collegio sindacale e i professionisti di una società di revisione erano imputati, a vario titolo, per amministrazione infedele, truffa e false comunicazioni.

