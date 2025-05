Processo Cis sospeso, ricusata la giudice Pasini

Inizia con un colpo di scena il nuovo processo della Galassia Banca Cis in cui l’accusa ipotizza un’associazione a delinquere che coinvolge 13 imputati, tra cui il finanziere Francesco Confuorti, l’ex direttore di Banca Centrale Lorenzo Savorelli, l’ex numero uno di Banca CIS Daniele Guidi e il Commissario della Legge Alberto Buriani. Nel corso dell’udienza le difese di una decina di imputati hanno presentato un’istanza di ricusazione nei confronti del giudice Isabella Pasini, sostenendo che non possa presiedere il procedimento in quanto già coinvolta in decisioni relative agli stessi imputati in altri fascicoli. A seguito della richiesta, la dottoressa Pasini ha immediatamente sospeso l’udienza. Ora la palla passa al giudice per i rimedi straordinari in materia penale, Gianfranco Iadecola, cui spetterà decidere se il processo potrà continuare con la dottoressa Pasini o se sarà necessario un altro giudice. Prima dello stop, in un’aula gremita da oltre quaranta avvocati, il giudice Pasini aveva annunciato l’unificazione al processo di un altro procedimento, ampliando così la lista degli imputati per il reato di riciclaggio. Tra i nuovi nomi figurano Louise Manzon Confuorti, moglie del finanziere Francesco, e Okaue Chio, consorte dell'imputato, già membro della vigilanza Bcsm, Filippo Siotto. Intendono costituirsi parte civile l’Eccellentissima Camera, Banca Centrale, Cassa di Risparmio, gli ex vertici di Asset Banca — Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini — e ben 48 azionisti della stessa banca. Nel frattempo, restano avvolte nel mistero le sorti di Daniele Guidi, scomparso dai radar dopo i primi guai giudiziari. Secondo voci non confermate, l’ex direttore di Banca CIS potrebbe trovarsi ad Hong Kong o Dubai.