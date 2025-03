Processo ex organi sociali CIS: Procura del Fisco chiede condanna a 4 anni e 9 mesi per Daniele Guidi

Ultime udienze per il processo agli ex organi sociali CIS: l'ennesimo legato alla parabola dell'istituto bancario. Contestate a vario titolo – come è noto - accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e amministrazione infedele. Dopo le richieste delle Parti Civili, oggi la requisitoria del PF; 5 le richieste di condanna. 4 anni e 9 mesi per l'ex DG Daniele Guidi; 3 anni e 2 mesi nei confronti di Massimo Merlino – già Presidente della banca -; e poi 2 anni e 6 mesi per Enzo Barbucci, Marco Micocci e Vincenzo Ferrini: all'epoca membri del CdA. Chiesta invece l'assoluzione, vista la riferita assenza di prove sufficienti del dolo, per gli altri 5 imputati: ex esponenti del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione e di una società di revisione. Nell'udienza odierna anche le arringhe delle Difese di 3 imputati per i quali era stata appena richiesta dalla Procura del Fisco l'assoluzione con formula dubitativa. Altre conclusioni il 20 marzo e il 3 aprile: giorno dell'attesa sentenza del Giudice Saldarelli.