È attesa per le 14 la sentenza del processo agli ex uomini forti della Dc, Gabriele Gatti e Clelio Galassi che devono rispondere di riciclaggio, il commissario della legge Morsiani, dopo la seduta mattutina, nella quale la difesa di Galassi ha chiesto l'assoluzione con formula piena, ha riaggiornato tutti alle 13.45. Entrambi gli imputati sono presenti in aula.