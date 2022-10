Processo Gatti Galassi: condannato Gabriele Gatti per riciclaggio, assolto Clelio Galassi

Il giudice Simon Luca Morsiani ha assolto Clelio Galassi per l'accusa di riciclaggio, condanna, per lo stesso reato per Gabriele Gatti a 2 anni e 5 mesi, pena sospesa per aver superato i 70 anni di età. Gatti è stato considerato colpevole per il riciclaggio commesso tra il settembre 2013 e l'ottobre 2015.

Per quel che riguarda le confische, resteranno sequestrati 653mila euro a Clelio Galassi e 867mila a Gabriele Gatti.

Presenti in aula entrambi gli ex “uomini forti” del PDCS.