Processo Gatti-Galassi: sfilata di testimoni 'eccellenti'

Nuova udienza del processo per riciclaggio in cui sono imputati gli ex Segretari di Stato Gabriele Gatti e Clelio Galassi. Davanti al Commissario della legge Morsiani, dalla mattina, sfilata di testimoni eccellenti, tra cui Marino Grandoni, Ambrogio Rossini e Germano De Biagi. In aula si parla di una delle operazioni che sono al centro del procedimento: in particolare la convenzione con la Grey & Grey per la realizzazione del Centro Uffici, dove si trova lo stesso Tribunale.

