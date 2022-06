Processo Gatti-Galassi: toccati, con le testimonianze odierne, tutti i filoni dell'inchiesta

In questo processo una sorta di full-immersion in un periodo – quello a cavallo tra gli anni '90 e 2000 – caratterizzato da investimenti milionari e uno sviluppo impetuoso del sistema finanziario. Anni “ruggenti”, ma controversi: si era infatti nella fase precedente a quel cammino di trasparenza che avrebbe poi caratterizzato la Repubblica. Ma una cosa è il giudizio di un'epoca, un'altra le eventuali responsabilità penali dei due ex big della politica alla sbarra: tutte da dimostrare in dibattimento. Decisivi i testimoni, per molti di loro tuttavia non è semplice ricordare fatti così distanti nel tempo. E' stato il caso, oggi, di due ex Direttori della Leasing Sammarinese. Riguardo all'operazione finanziaria, che portò alla realizzazione del Centro Uffici, non hanno potuto fare altro che confermare quanto già dichiarato in fase inquirente. E poi la testimonianza di Antonello Bacciocchi – già Segretario di Stato e Reggente -, ma sentito in qualità di alto esponente, all'epoca, del Partito Socialista.









Davanti al Giudice Morsiani ha escluso in modo categorico di aver mai visto o ricevuto valigette di denaro. Teoricamente un punto a favore delle Difese anche quanto dichiarato da Enzo Zafferani – all'epoca socio di Euro Commercial Bank -, relativamente al presunto episodio corruttivo legato alla concessione della licenza all'istituto di credito: uno dei 3 filoni dell'inchiesta. Il teste, infatti, ha smentito Silvano Gerani, che aveva dichiarato come lo stesso Zafferani – e un altro socio -, dopo l'effettivo rilascio dell'autorizzazione bancaria avessero parlato della necessità di corrispondere un riconoscimento alla politica. Lo stesso Gerani dovrebbe essere sentito – insieme ad altri - nella prossima udienza. In mattinata anche la testimonianza dell'architetto Luigi Moretti, Studio Antao, che ha motivato il proprio ruolo nell'acquisizione dell'immobile Wonderfood; precisando come fosse stata la madre dei fratelli Valli a chiedergli di intestarsi il terreno della Polichem e l'ex stabilimento. Processo che riprenderà il 23 giugno; per la sua conclusione, con ogni probabilità, occorrerà attendere l'autunno.