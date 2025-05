SENTENZA Processo Kelibia Beach: tutti assolti perchè il fatto non sussite Operazione legata al villaggio vacanze in Tunisia

Tutti assolti, perchè il fatto non sussiste, gli imputati nel processo che ruotava attorno alla operazione legata al villaggio vacanze in Tunisia, il Kelibia Beach. È di oggi la sentenza.

I capi d'imputazione erano tre: il primo a carico di Daniele Guidi ex Ad di Banca Cis, per amministrazione infedele in danno della banca. Riciclaggio invece per Stefania Lazzari, titolare dell’omonimo studio commerciale, e per Andrea Tommasi, manager del Sunsky, società alla quale Guidi aveva dato incarico di ricercare compratori per il villaggio in Tunisia. La terza imputazione, evasione fiscale, riguardava la sola Stefania Lazzari che secondo l’accusa avrebbe emesso, legate all’operazione contestata, delle fatture per operazioni inesistenti. I fatti contestati risalgono al settembre 2017. Si chiude favorevolmente, per gli imputati, uno dei primo processi aperti nell'ambito della galassia Cis.

