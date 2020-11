TEATRO CONCORDIA Processo Mazzini: gli avvocati di Parte Civile chiedono conferma sentenza I grado

Iniziata la fase delle conclusioni per il processo d'appello Conto Mazzini. In mattinata l'intervento della Parte Civile con l'avvocato Alessandro Monteleone e l'avvocato Sabrina Bernardi, dell'Avvocatura dello Stato. Hanno chiesto entrambi la conferma della sentenza di primo grado che, oltre alle condanne di quasi tutti gli imputati (a pene tra i 2 anni e i 9 anni e mezzo) aveva determinato una provvisionale a favore della parte civile Eccellentissima Camera, di 1 milione di euro, in attesa del risarcimento danni da quantificare in sede civile.

