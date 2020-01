Processo Panzavolta-Geri: possibile sentenza entro l'estate

Nuova udienza per il processo in cui Raffaella Panzavolta, suo fratello Leonardo e il commercialista Lamberto Geri sono accusati di riciclaggio. La somma al centro del procedimento è di circa 23 milioni di euro, di cui 14 già sotto sequestro. I due fratelli imputati sono figli di Lorenzo Panzavolta, ex manager del Gruppo Ferruzzi e patron della Calcestruzzi Spa, che controllava fino ai primi anni duemila l'azienda Icas di San Marino. Oggi sentito come testimone il perito della difesa dei fratelli Panzavolta che ha analizzato la loro capacità economica e patrimoniale, unitamente a quella della madre. In base alle dichiarazioni dei redditi dal 1963 al 2004, ha definito una cifra di oltre 5 milioni e 400mila euro.

Il processo è stato aggiornato al 21 aprile quando saranno sentiti in aula tre testimoni. E' ipotizzabile che il processo – cominciato a febbraio 2018 - possa andare a sentenza entro l'estate o al più tardi in autunno.