BOLOGNA Processo 'Re Nero': sentenza attesa per settembre

In Corte d'Appello a Bologna siamo alle battute finali del processo "Re Nero" che in primo grado si è concluso con la condanna a 8 anni e 10 mesi per l'ex presidente e l'ex direttore di Asset Banca Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini. Entrambi accusati di riciclaggio internazionale e raccolta abusiva del credito. Nel processo di primo grado erano stati condannati anche Valerio Abbondanza a sei anni e due mesi così come Corrado Albini. Sei anni per Vincenzo Dell'Aquila, tre anni e quattro mesi per Cristian Cicchetti, due anni e 4 mesi per Daniele Santarosa, due anni per Alessandro Cervesato.

Il procuratore generale ha già chiesto la conferma delle condanne di primo grado e dalla mattina sono in corso le arrighe difensive che sostengono l'innocenza dei loro assistiti. Ma contrariamente alle attese la sentenza non arriverà in serata o nei prossimi giorni ma a settembre come avrebbe comunicato il presidente della seconda sezione della Corte di Appello durante l'udienza della mattina. Prossima udienza, probabilmente conclusiva, il 30 settembre.

