Processo Titoli di San Marino, sequestrati beni per 6 milioni di euro dalla GdF di Firenze

Nell'ambito del Processo Titoli di San Marino, sequestrati beni per 6 milioni di euro dalla guardia di finanza di Firenze 6 abitazioni, 3 terreni, due auto d'epoca, un suv di grossa cilindrata e conti correnti. Ammonta a circa 6 milioni di euro il valore del sequestro conservativo dei beni - eseguito in Toscana dalla Guardia di Finanza nell'ambito della vicenda Caso Titoli.

Si tratta di uno dei principali processi in ambito bancario finanziario, che a San Marino ha coinvolto ex dirigenti e funzionari della Banca Centrale, condannati nel luglio scorso in primo grado nell'ambito della vicenda che oltre alla “Operazione Demeter” include la liquidazione illegittima di Asset banca, l'assorbimento forzato della stessa in Cassa di Risparmio e il mancato rimborso del prestito “Leiton”.

Il primo grado di giudizio si è chiuso con condanne pesanti (le pene più alte a Lorenzo Savorelli, ex direttore di Banca Centrale, sette anni ed a Francesco Confuorti, finanziare dell'Advantage Financial, sei anni) L'autorità giudiziaria sammarinese, come spiega una nota della Procura della Repubblica di Firenze, ha avanzato la richiesta di sequestro conservativo "al fine di evitare che, nelle more del giudizio d'appello, venissero disperse le garanzie patrimoniali a tutela delle ragioni creditorie".

